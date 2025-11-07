常陸宮さまは今月、卒寿を迎えられる。平安時代に中国から伝わった卒寿の長寿祝いは、90歳の大きな節目。アドルフ・ヒトラーがドイツの再軍備を宣言した1935年、軍靴が響き始める中で上皇陛下の長弟として、昭和天皇と香淳皇后の間に生を受けられた。昭和天皇と長弟の秩父宮は、戦争に対する姿勢の違いから比較されることもあったと伝えられるが、上皇陛下にとっての常陸宮さまとはどのようなご存在だったのであろうか。【写真特