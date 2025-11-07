この漫画は、著者･まえだ永吉(＠eikiccy)さんが描く、友情物語です。自分の悩みを第三者に相談していると、自分では薄々分かっていた点をズバリと指摘され、つい「ウッ」となってしまう瞬間ってありますよね。しかし、そうした冷静な指摘を受けると、モヤモヤがすとんと腹落ちして「次はどうしていこうかな」と新たな一歩を踏み出しやすくなることがあるのも確か。第三者への悩み相談はタイミングもありますが、クールな視点