広島・岡本駿投手（２３）が６日、宮崎県日南市のチーム宿舎で契約更改交渉に臨み、倍増の年俸２０００万円でサインした。大幅昇給に「ルーキーながら、よくやってくれたと言ってもらった。来季、開幕から１軍マウンドに立てるように」と誓いを新たにした。（金額は推定）１年目の今季は４１試合で１勝１敗１ホールド、防御率２・８８。安定した投球で中継ぎ陣を支え「すごくいい経験になりました。確実に、これからにつながる