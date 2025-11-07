2024年11月4日(火)より、ハーゲンダッツ バー”ザッハトルテ”が期間限定で発売!濃厚なチョコレートと甘酸っぱいアプリコットソースを組み合わせた、高級感あふれるハーゲンダッツバー。パリッとした食感ととろけるソースが楽しめる、ぜいたくなご褒美アイスクリームです!全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートにて販売されます♪