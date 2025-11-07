スイス・ジュネーブでの記者会見するWHOのテドロス事務局長＝8月【エルサレム共同】世界保健機関（WHO）のテドロス事務局長は6日、パレスチナ自治区ガザで緊急医療を必要とする患者は1万6500人以上に上るとし、周辺国での受け入れや域外への搬送ルート確保を求めた。ガザでは10月10日の停戦発効後もイスラエル軍がイスラム組織ハマスの拠点などを攻撃。ガザ保健当局によると、2023年10月の戦闘開始後に17万人以上が負傷した。W