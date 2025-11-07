落語家の4代目桂小文枝さんによるチャリティー落語会「YOUNGGO！GO！」が13日午後6時半、大分県日田市隈1丁目の春光園で開かれる。芸歴55周年にちなみ、全国55カ所で能登半島復興のために開いているチャリティー落語会の一環。小文枝さんは出演料の全額を能登復興のために寄付する。当日は小文枝さんと弟子のきん太郎さんが落語を披露し、マジシャンのミスタースキンさんの公演もある。30人限定で、入場料は1人6千円（軽食