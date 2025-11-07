江戸期の風情を残す大分県日田市豆田地区を中心に、今秋も二つのイベントが開かれる。3万本の竹灯籠がともる「第21回千年あかり」が7日に、江戸幕府の天領だった頃の雰囲気を再現する「第46回日田天領まつり」が8日に始まる。いずれも9日まで。市によると、例年、計約7万5千人が訪れてにぎわう。千年あかりの会場は、豆田、丸山両地区と花月川河川敷。7〜9日の午後4時半〜9時、河川敷や公園、酒造会社など16カ所でろうそくやLE