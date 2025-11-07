熊本県荒尾市大島町の「おもやい市民花壇」で、約100種1900株のバラが開花し、甘い香りを漂わせている。秋バラは小ぶりだが、色の濃さが特徴。今年は夏場の酷暑や害虫被害などで花の数が少ないものの、今月末まで楽しめそう。市内外のバラ愛好家35人でつくるボランティア団体「おもやい市民花壇の会」が、24年前から世話を続けている。代表の浦田昌子さん（78）は「真心を込めて育てたバラを見て、心を和ませてほしい」と話し