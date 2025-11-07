8月の記録的大雨の災害対応について検証する熊本市の有識者による二つの第三者検証委員会のうち、河川の水位上昇を住民に知らせるサイレンが遅れた災害警戒本部の体制と活動を扱う委員会の第3回会合が6日、開かれた。11月中旬にも提出する答申について、会長の澤田道夫熊本県立大教授は課題を整理した上で、マニュアルの見直し▽訓練の強化▽体制の整備−の三つの柱でまとめる考えを示した。会議では、事務局の市側が提示した