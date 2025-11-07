お歳暮シーズンを控え、長崎県南島原市の深江町漁協は今月から養殖クルマエビの出荷を始めた。5日には吉田幸一郎組合長（59）らが同市の西有家庁舎を訪れ、松本政博市長に今季の出来具合を報告した。養殖場主任の中村竜綺さん（28）によると、夏は気温の高い日が続き、有明海から養殖池に海水を入れるなどして水温を下げたという。中村さんは「平均で体長17センチ、26グラムと例年より大きく育った。ぷりぷりとした食感で最高