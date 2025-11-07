10月19日投開票の長崎県平戸市長選で初当選した松尾有嗣氏（50）が6日、市長として市役所に初登庁した。同市の新市長は16年ぶり。市役所そばの幸橋（オランダ橋）を渡って、午前9時に登庁した松尾氏は1階ロビーで市職員の出迎えを受けて市長室へ。報道陣に対して「重責を感じる。いい意味で緊張感がある」と市長のいすに座った感想を述べた。その後、市議会議場で係長以上の約40人を前に「国会議員秘書時代も常に故郷平戸を