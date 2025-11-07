長崎県五島市奈留町泊で10月31日に発生した民家火災で、焼け跡から見つかった2人の遺体について、五島署は6日、この家に住む松本みず江さん（77）と同居する息子の公務員松本栄司さん（53）だったと発表した。死因はいずれも焼死。