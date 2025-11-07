長崎県諫早市高来町の在来種ソバ「幻の高来そば」の検見会が6日、高来地区のソバ畑であった。昨年は夏場の高温障害で実入りが少なかったが、今年は種まきを遅らせた影響で生育状況は順調。白い花が咲く畑を見て回った住民たちは「よく育っている」と表情をほころばせた。収穫した新ソバは来月、恒例の「新そばまつり」で販売する。高来地区ではかつて、農家が畑の隅に自宅用のソバを植えていた。農家数の減少や高齢化で作り手