「いいさかなの日」（11月3〜7日）に合わせ、長崎県の「推し魚（うお）」となった新上五島町産の養殖クロマグロをPRするイベントが6日、長崎市尾上町の県庁内のレストランであった。限定100食で販売された新鮮な生マグロ丼は1時間で売り切れる盛況ぶりだった。県は3月、水産物の消費拡大や地域活性化を目的に、産地“一推し”の海の幸を選んで「推し魚」として売り出すプロジェクトをスタート。第1号に新上五島町の養殖クロマ