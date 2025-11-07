元朝日新聞中東特派員のフリージャーナリスト、川上泰徳氏が監督を務めたドキュメンタリー映画「壁の外側と内側パレスチナ・イスラエル取材記」のトークイベント付き上映会が9日午後3時15分から、KBCシネマ（福岡市中央区那の津）で開かれる。2023年10月7日、分離壁で封鎖されたパレスチナ・ガザ地区からイスラム組織ハマスがイスラエルを奇襲。イスラエル軍が報復攻撃をした。死者はガザだけで少なくとも約7万人に上り、2万