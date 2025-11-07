5日午後6時ごろ、佐賀県鹿島市井手のJR長崎線の踏切で、脱輪して立ち往生していた70代男性の軽乗用車に、江北発諫早行きの普通列車（2両編成）が衝突した。男性は衝突前に降車して無事だった。乗客乗員約100人にもけがはなかった。JR九州によると、現場は肥前竜王−肥前鹿島間。事故の影響で特急を含む上下線の計9本が運休するなどし、約400人に影響が出た。