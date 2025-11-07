佐賀県伊万里市の名村造船所伊万里事業所で10月29日、最新鋭の大型貨物船「SGHORIZON」号の引き渡し式があった。液化天然ガス（LNG）を主燃料に船舶用重油（MGO）も利用できることから、温室効果ガスの大幅な削減効果などが期待されており、今後はオーストラリアを拠点に運用される。船体は全長約300メートル、幅約50メートルで載貨重量約21万トン。最大時速は約30キロ。ばら積み運搬船として、主に石炭や穀物などを産出地か