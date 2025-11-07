佐賀県は6日、直近1週間（10月27日〜11月2日）の県内24の定点医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数が94人（前週比75人増）だったと発表した。1機関当たりの報告数は3・9人。県はインフルエンザの流行期に入ったとして注意を呼びかけている。新型コロナウイルスの感染者数は30人（同27人減）、百日ぜきは5人（同1人増）。また県内12の定点医療機関当たりの伝染性紅斑（リンゴ病）は43人（同4人増）で、流行発生警報