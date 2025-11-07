提灯で曳山（ひきやま）を照らす幻想的な「宵曳山（よいやま）」でスタートした唐津神社（佐賀県唐津市）の秋季例大祭「唐津くんち」。2日からの3日間、曳山囃子（やまばやし）に合わせて曳（ひ）き子たちのかけ声が旧城下町に響き渡り、見物客たちは祭りの雰囲気に酔いしれた。期間中は晴天に恵まれ、累計57万人（唐津曳山取締会発表）の人出を記録。趣ある建物が並ぶ市街地の巡行や、豪快に砂地に引っ張り込む「曳（ひ）き込み