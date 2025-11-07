仕事や家事などでたまった日ごろの疲れを癒やす、大人が対象の快眠イベント「熟睡プラ寝たリウム」が28日午後6時から、福岡県大牟田市不知火町2丁目の大牟田文化会館のプラネタリウムである。定員77人。入場料500円。天井に満天の星が広がる中、落ち着いた音楽やアロマ（芳香）が、ひとときの心地よい眠りへといざなう。担当者は「日常を忘れて、星とともに眠りの扉を開きませんか」とPRしている。枕やブランケットの持ち込