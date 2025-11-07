長時間労働に苦しむ人をこれ以上増やしてはならない。高市早苗首相は上野賢一郎厚生労働相に対し、労働時間規制の緩和を検討するように指示した。過労による死亡や疾患は依然として多い。規制緩和には慎重であるべきだ。働き方改革関連法が2019年から施行され、残業は月45時間、年360時間が上限となった。労使が合意した特別な場合でも、月100時間未満か2〜6カ月平均80時間以内、年間で720時間以内に抑えなければならない