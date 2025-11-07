パ・リーグは6日、2026年の公式戦日程を発表した。開幕は5日に発表されたセと同じ3月27日で、ロッテ−西武、オリックス−楽天、ソフトバンク−日本ハムが行われる。「盛り上がる」王会長も期待パ・リーグ3連覇を目指すソフトバンクは、来年3月27日からの開幕カードで、今季最終盤まで激しい優勝争いを繰り広げた2位の日本ハムを本拠地みずほペイペイドームで迎え撃つ。クライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージも最終