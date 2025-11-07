日本サッカー協会は6日、ガーナ戦（14日・豊田スタジアム）とボリビア戦（18日・国立競技場）に臨む日本代表に久保（レアル・ソシエダード）上田（フェイエノールト）ら26人を選んだと発表した。J1福岡からDF安藤が選出された。9月の米国遠征はけがで辞退。10月のパラグアイ、ブラジル戦はベンチ入りしたが、出場機会はなかった。愛知県豊田市出身で、ガーナ戦が開催される豊田スタジアムはなじみのある場所。故郷でW杯に向け