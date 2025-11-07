熊本県玉名市築地の蓮華院誕生寺奥之院で3日、大祭があり、大相撲九州場所を前に恒例となっている横綱の奉納土俵入りが行われた。今年は豊昇龍関が雲竜型を奉納し、詰めかけた相撲ファンを魅了した。豊昇龍関は拍子木の音が鳴る中、露払いの宇良関と太刀持ちの平戸海関を従えて登場。高く足を上げて四股を踏むたびに、見物客から一斉に「よいしょ」のかけ声が上がった。この後3人は、小学生相撲大会の参加者らを対象にした掛