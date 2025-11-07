１１月４日、兵庫県加古川市で車１３台が絡む多重事故が発生。この事故で車列に突っ込んだ車を運転していた岡本年明さん（７８）が死亡しました。また、助手席に乗っていた７０代男性が胸の骨を折る重傷、２歳〜６歳の子ども４人を含む計１１人が軽傷だということです。またも起きてしまった高齢ドライバーによる事故。なぜ車は暴走したのか、防ぐ手立てはなかったのか…。ＭＢＳ鈴木滉正記者が解説します。◎鈴木滉正：ＭＢＳ