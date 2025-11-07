連日、各地で出没しているクマについて、2夜連続でお伝えする『news zero』20年目の特別企画。2日目となる6日は、クマから住民を守るのが“ハンター頼み”になっている現状についてです。若手のハンターを取材すると、使命感を抱く一方で、「不安の声」も聞かれました。■猟友会のハンター、あくまでボランティア『news zero』はクマ被害の実態を取材。すると、ハンターが直面する課題も見えてきました。この日、『news zero』が同