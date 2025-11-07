議員定数削減を争点に解散説5日の衆院代表質問で高市早苗首相は、年内に衆院解散・総選挙に踏み切るのか問われ、これを否定した。仮にあるとすればここ1年余で3度目の国政選挙となるわけだが、そもそもフルスペックの自民党総裁選を行ったせいで、物価高対策など喫緊の課題をスルーしてしまっていた。ここでさらに選挙となると国民感情を逆なでしているといった反発を買いかねない。【写真を見る】「選挙難民」の駆け込み寺とさ