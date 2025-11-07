ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は１５３円台に下げ渋っている。ただ、本日の為替市場はドル安が加速し、ドル円は一時１５２円台に下落する場面も見られた。米株式市場が下落するなどリスク回避の雰囲気が再燃しており、ドル円を圧迫。米国債利回りも低下した。米株式市場では、ＡＩ関連の高バリュエーションへの懸念が根強い。 米政府機関閉鎖で公式なデータの発表が見送られている中、この日発表の米人員削減数