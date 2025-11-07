※経済指標 【英国】 英中銀政策金利（11月）21:00 結果4.00% 予想4.00%前回4.00% ※発言・ニュース ＊グールズビー・シカゴ連銀総裁 「政府機関の閉鎖が続き、インフレデータに乏しいことから、利下げを継続することには一層慎重にならざるを得ない」との考えを示した。「インフレ面で問題が生じていても、それを確認できるまでにはかなり時間がかかるだろう」と発言。「だからこそ、