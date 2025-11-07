立冬のきょうは、北日本では風が冷たい一日となりそうです。北海道では平地でも雪の降る所があるでしょう。関東から西は広い範囲で晴れて、日中の気温が20℃以上となりそうです。ただ、午後は冷たい北風が強まってきます。各地とも強風にご注意ください。大陸から高気圧が張り出してきて、冬型の気圧配置となり、北日本の上空にこの時季としては強い寒気が流れ込むでしょう。新潟や東北の日本海側は雨の降る所がありそうです。北海