アメリカのトランプ政権は、国内で多く使われている肥満症治療薬について、価格の引き下げで大手製薬会社と合意しました。アメリカトランプ大統領「これはアメリカの患者たちにとっての勝利だ。数百万人の命を救い、健康を改善するだろう。素晴らしいことだ」トランプ大統領は6日、アメリカとデンマークの大手製薬会社と、肥満症治療薬の大幅な価格引き下げで合意したと発表しました。アメリカの薬価がほかの先進諸国に比べて高