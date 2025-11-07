別府警察署 大分県別府市に住む50代の女性が200万円をだまし取られる特殊詐欺に遭ったことがわかりました。 警察によりますと11月4日、女性の携帯電話に電話がかかり、大阪府警の警察官を名乗る男から「カンボジアであなた名義の銀行口座のキャッシュカードが詐欺と資金洗浄に使われています。キャッシュカードは手元にありますか。あなたは詐欺の容疑者になる。大阪府警に出頭してください」などと言われまし