アメリカの野党・民主党の重鎮、ペロシ元下院議長が政界引退を表明しました。民主党ペロシ元下院議長「私は連邦議会議員の再選を目指しません。感謝の思いを胸に、皆様の誇りある代表として、最後の1年の任期を全うすることを楽しみにしています」アメリカ・民主党のペロシ元下院議長は6日、来年11月の中間選挙には出馬せず、政界を引退すると明らかにしました。現在85歳のペロシ氏は1987年に下院議員に初当選。2007年には女性と