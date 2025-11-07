無事な出産を報告する先生【漫画を読む】元気な女の子が誕生したのだが…!?通勤・通学の隙間時間にピッタリ！2025年上半期によく読まれたバズ漫画を紹介する。学生時代から漫画を描いているのぞみわたるさん(@nozomiwataru)は、SNSやブログを中心に「のぞみわたるのギャグ漫画」を公開している。シンプルな描写だが、どこかくすっと笑えて読み続けたくなる作品だ。今回は出産と職場をテーマにした4コマ漫画を2作品紹介する。■出産