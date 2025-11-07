（写真：Kenneth Cheung／gettyimages）2025年秋、世界の企業社会を揺るがす出来事が起きた。アメリカのCRM（顧客関係管理）ソフト大手、セールスフォース（Salesforce）のクラウド環境を利用していた複数の企業から、膨大な量の顧客データが流出したと報じられたのである。サイバー攻撃やセキュリティーの最新動向など、その他の関連記事はこちら犯行グループの主張では「10億件以上の顧客データを入手した」と脅迫し、オーストラ