「新馬戦」（９日、東京）日曜東京５Ｒ（芝２０００メートル）に出走するアイムイン（牡２歳、父シルバーステート、美浦・加藤征）は、半兄に１８年有馬記念を制したブラストワンピースがおり、２４年１歳セレクトセールでは１億３０００万円（税抜き）の値が付いた。管理する加藤征師は「性格は真面目。バランスがいいし、前向きさもありますね」と評価は高い。今週の追い切りは美浦Ｗで併せ馬。軽快な動きに「追うごとに走