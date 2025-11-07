「新馬戦」（８日、京都）土曜京都５Ｒ（芝１８００メートル）で初陣を迎えるフレッチャアズーラ（牝２歳、父イスラボニータ、栗東・四位）。昨年のサマーマイルシリーズ王者に輝いたトゥードジボンの全妹だが、「お兄ちゃんとはタイプが違う。牝馬で少しピリピリしたところはある」と四位師は話す。コース主体で調整を進め、栗東ＣＷで１週前に６Ｆ８６秒２−３７秒６−１１秒２をマーク。今週も同じくＣＷで４Ｆ５２秒４−