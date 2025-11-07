これまでのお話 急に寒くなってきました。服が間に合っていません。シャツと短パンで過ごしていると鼻がすぐ詰まりました。いつもの耳鼻科に行くと楽しそうに「鼻が詰まっていますね！」と言われました。季節ごとに診てもらっております。いつもお世話になっております。