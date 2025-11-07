「エリザベス女王杯・Ｇ１」（１６日、京都）アイルランドＴ３着のカナテープは、美浦Ｗの３頭併せで６Ｆ８３秒４−３６秒２−１１秒７をマークした。外のヒシタイカン（５歳２勝クラス）とは併入したが、内のエリカマユーリ（３歳１勝クラス）には１馬身遅れの形に。ただ、前半から楽な感じで動いており、状態の良さが伝わる内容だ。堀師は「馬なりの追い切りで、無理をせずに速いラップを出すことができました。距離は折り