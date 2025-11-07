俳優の福士蒼汰が、26年1月スタートのフジテレビ系ドラマ『東京P.D.警視庁広報2係』(毎週火曜21:00〜)に主演することが7日、発表された。地上波での放送終了後、FODでseason2が独占配信される。(左から)福士蒼汰、緒形直人今作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描くオリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者を経験したフジテレビ・安永英樹氏の原案で、リアリティーにどこまでもこだわ