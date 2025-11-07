関東リーディング１０位の大野拓弥騎手（３９）＝美浦・フリー＝が５日の調教中に落馬負傷。検査の結果、胸部を２カ所骨折し、鎖骨も骨折の疑いがあることが６日に分かった。全治３カ月の診断で、少なくとも６週間は騎乗できないもよう。これにより、京王杯２歳Ｓ（８日・東京）のホットゥトロットは石橋脩、アルゼンチン共和国杯（９日・東京）のギャラクシーナイトは菅原明が騎乗することになった。