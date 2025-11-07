ソフトバンクの牧原大がみずほペイペイドームを訪れて軽めの調整から再始動した。韓国との強化試合に臨む侍ジャパンに選出されたがコンディション不良で辞退。体の張りが取れないとのことで「体がきつかった。1週間くらいは休みましたが疲れています。ゆっくり体を休めたい」と理由を明かした。来年3月のWBCに向けては「呼ばれたら考えたい」と話した。