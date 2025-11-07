8日のABCテレビ『人生の楽園』(毎週土曜18:00〜)では、「幸せの鼓動 夫婦のカフェ〜福島・南相馬市〜」を放送する。『人生の楽園』より (C)ABCテレビ今回の主人公は、福島県南相馬市に移住し、民族楽器が並ぶカフェ「ハートビートベース」を開いた宗像由美子さん(69歳)と、夫の直樹さん(69歳)。福島県の山あい、平田村出身で保育園から中学校まで、クラスメイトとしてともに過ごした。由美子さんは福島県内の大学を卒業し、埼玉県