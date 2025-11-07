「エリザベス女王杯・Ｇ１」（１６日、京都）アイルランドＴ９着からの巻き返しを狙うボンドガールは、美浦Ｗで新コンビの津村が騎乗して追われ、単走で６Ｆ８２秒６−３７秒３−１１秒７をマーク。追い切りでは動かないタイプとしては十分の内容だ。手塚久師は「道中は掛かり気味だったけど許容範囲内。この馬にしてはラスト１Ｆで１１秒台が出たし、いいと思うよ」と上々の感触。今回は初の２２００メートル戦だが「距離は