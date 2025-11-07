ソフトバンクの王会長が南海で活躍した広瀬叔功さんが2日に89歳で死去したことを受け「野村（克也）さんとは違って天才肌だった」としのんだ。同時代のプロ野球を彩った、ともに名球会のメンバー。現役時代に一緒に欧州を旅した思い出を述懐しながら「飛行機が苦手でね、隣の席で寝ずにずっと外を見ていた」とほほえんだ。