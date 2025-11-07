ソフトバンク・上沢が荷物整理のために、みずほペイペイドームを訪れた。すでにウエートトレーニングは再開しており「体を鍛えながら投げ方を忘れそうになったらいけないので投げる方も」とまずは体づくりを優先する構えを示した。来年の自主トレは沖縄・宮古島で行うプランがある。「球速も上げたい」と体づくりの目的を明かしていた。