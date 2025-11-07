「みやこＳ・Ｇ３」（９日、京都）限られた残りの時間。ゆかりの血統で臨む数少ない重賞Ｖの好機が巡ってきた。西園正都調教師（６９）＝栗東＝が送り出すレイナデアルシーラ。交流重賞３勝を挙げた母アンデスクイーン、昨年の関東オークスを制した姉アンデスビエント（４歳オープン）と、いずれも厩舎が手掛ける血統だ。トレーナーは「お母さん、初子も重賞を勝って、この子も重賞に出せる。本当にありがたいね」と感謝を口に