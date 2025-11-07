7日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比660円安の5万200円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万883.68円に対しては683.68円安。出来高は1万5568枚だった。 TOPIX先物期近は3293.5ポイントと前日比20ポイント安、TOPIX現物終値比19.95ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50200-660 15568 日経225