11月2日にビジネスメディア『ReHacQ-リハック-』がYouTube上で行った生配信番組に出演し、地域政党「再生の道」元代表の石丸伸二氏（43）と“バトル”を繰り広げた日本維新の会の藤巻健太衆院議員（42）。石丸氏には相当腹に据えかねた思いを抱いたようだ。このバトルの発端となったのは、10月21日に配信された同メディアの企画で石丸氏が初共演した自民党の土田慎衆院議員（35）に対し開口一番「陣笠議員ですか？」と質問したこと