女優の井川遥（49）が6日深夜に放送されたフジテレビ「何か“オモシロいコト”ないの？」（深夜0・15）に出演。お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一（52）が自宅でラーメンを作った際に入れる具材に驚く場面があった。今回は人気企画「見破レストラン〜許せない飯はどっち？〜」が放送され、ゲスト出演した井川。出題者の小杉が「野菜たっぷり塩ラーメン」と「お酢たっぷり冷麺」のどちらかが“許せない飯”とした。